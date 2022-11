Un ano máis chega a Baiona Novembro Lila, un programa deseñado para dar visibilidade á lacra da violencia machista coincidindo co gallo do 25 N, Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Trátase de actividades variadas dirixidas aos diferentes públicos, con actos tamén nos centros educativos. Contos, obradoiros, exposición, teatro, encontro de artistas... unha morea de eventos a celebrar ao longo de todo o mes, que deron xustamente comezo onte á tarde coa presentación oficial da programación no centro multiusos de Sabarís, lugar que acolle a mostra “Afinidades diversas”, a cal se pode visitar ata o domingo día 27.

A axenda continúa mañá mesmo, no mesmo escenario, da man de Paula Carballeira. Será ás 12.00 horas cando a actriz presente o seu contacontos “Tres irmás, tres camiños e tres grandes perigos”.

E para a mesma hora e no mesmo lugar, hai programadas cadansúa actividade todos os domingos de novembro. Así, o día 13 Caxoto protagonizará a trastenda dos contos con “Contos vellos novos finais. Moito que limpar”. O domingo 20 representación teatral “Aprendendo a querer” de Trinke Trinke Teatro, con Isabel Risco no escenario. E a última xornada dominical do mes, Raquel Queizás narrará as súas “Travesías. Aventuras de libros”.

A vindeira semana iniciaranse as actividades nos colexios. O alumnado de sexto de Educación Primaria participará do proxecto “Tola ou subersiva?” de Mónica Sueiro, que estará os martes 8 e 15 no CPI Cova Terreña, os mércores 9 e 16 no CEIP Fontes e os xoves 10 e 17 no CEP Sabarís e no CEIP Belesar.

Por outra banda, dirixido aos estudantes de 1º de ESO realizaranse os obradoiros “Afinidades diversas” con Anne Malgogne Dumesnil “Amadu”, Brigitte Darras Dit “Divan”, Fabienne Alliou-Lucas e Irene Silva. Será o xoves 17, en horario de 09.20 a 11.00 e de 11.30 a 13.10 horas, no CPI Cova Terreña.

Precisamente a exposición “Afinidades diversas”, con traballos tamén de Mar Caldas e Elvira Jardón, poderase visitar no centro multiusos de Sabarís as fins de semana de todo o mes en horario de tarde, os sábados de 16.30 a 19.00 horas e os domingos de 16.30 a 19.30 horas. As persoas interesadas en realizar visitas grupais poden concertar cita chamado ao número de teléfono 620 065 056.

Ademais, estas seis artistas protagonizarán un encontro aberto ao público, o venres día 19, ás 19.00 horas, tamén no centro multiusos de Sabarís.

O acto de conmemoración do 25 N celebrarase o propio día, venres 25 de novembro, pola mañá, no auditorio V Centenario de Baiona.