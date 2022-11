As bibliotecas do Porriño e de Soutomaior reciben o premio á innovación de Galicia

As bibliotecas do Porriño e Soutomaior veñen de recibir o Premio á Innovación bibliotecaria de Galicia 2022 nunha xornada sobre a potencialidade creativa deste servizo público

Nesta ocasión foron recoñecidos os proxectos “Acompañando na aventura de crecer: xornadas para familias e profesionais”, da Biblioteca Municipal do Concello do Porriño (na categoría de entidades locais con máis de 10.000 habitantes), e “Bibliofogar 2021-2022”, da Biblioteca Municipal Luís Seoane do Concello de Soutomaior (entidade local cunha poboación de ata 10.000 habitantes).

O director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, fixo entrega dos galardóns nun acto celebrado na Cidade da Cultura de Galicia co gallo do Día das Bibliotecas que se conmemorou o pasado 24 de outubro. “O gran traballo que se está a facer nas bibliotecas desde unha perspectiva creativa, de moita utilidade para todo tipo de persoas usuarias, xa que estas entidades son lugares onde se debe alimentar a curiosidade e facilitar a investigación”, destacou o director xeral de Cultura.

Acompañando na aventura de crecer

No caso da do Porriño valorouse que se puxese o foco nas familias e no servizo de acompañamento infantil na propia biblioteca a través dunhas xornadas de conferencias arredor da crianza.

Estas sesións abordaron, desde diferentes puntos de vista, como se pode favorecer o correcto desenvolvemento dos nenos e nenas desde que nacen e na súa primeira etapa infantil, para facilitar unha vida adulta máis saudable e enriquecedora. Desde diversas perspectivas profesionais, tratáronse varios temas de suma importancia para o desenvolvemento infantil, que funcionan como termómetros para avalialo: a linguaxe, a psicomotricidade, as emocións ou a visión, entre outros.

Foron seis as xornadas que completaron o ciclo: “Impacto das pantallas no desenvolvemento cognitivo”, “Entende como crece”, “Aprende a ver como ve”, “O xogo a través dos sentidos”, “Imos querernos ben” e “Desde lactar ata falar, todo un camiño de comunicación”.

Os bibliotecarios, Albino Alonso e David Pérez, acompañados polo alcalde, Alejandro Lorenzo, e o concelleiro de Cultura, Bienvenido Estévez, recolleron o recoñecemento na clausura da IV Xornada de Bibliotecas Públicas de Galicia, que se celebrou na Cidade da Cultura de Galicia coincidindo co Día das Bibliotecas.

Bibliofogar

No caso da iniciativa de Soutomaior foi valorada pola súa vontade de innovación á hora de aplicar novas formas de aproximarse aos usuarios, especialmente aos máis maiores coa posta en marcha dunha furgoneta para achegar o servizo á veciñanza, a entrega de libros a domicilio e a implicación de distintas asociacións e centros sociais. Un galardón que distingue a este concello pola seu labor no fomento da lectura co proxecto “Bibliofogar” que achega os libros ás persoas que non poden ir á biblioteca

“É un auténtico orgullo que se recoñeza a gran labor dos/as traballadores/as da biblioteca e o esforzo que se fai dende o Concello para que todo o mundo poida acceder á cultura. Seguiremos traballando para mantermos como un referente para o resto de municipios galegos”, sinalou o alcalde, Agustín Reguera, no acto de entrega do galardón, no cal tamén tivo palabras para “todos os veciños e veciñas que participan nas actividades da biblioteca e que nos axudan a mantela viva”.

Este galardón recoñece anualmente proxectos das bibliotecas públicas municipais relacionados coa aprendizaxe ao longo da vida, competencias informativas e dixitais, redes sociais, cohesión e inclusión social, posta en marcha de servizos innovadores, sustentabilidade, igualdade entre homes e mulleres, loita contra a violencia de xénero e contribución aos obxectivos da axenda 2030.

A biblioteca pública, unha personalidade creativa

Coincidindo co Día das Bibliotecas, a Xunta de Galicia entregou estes premios no marco do foro de encontro e debate no que participaron, no Edificio Fontán da Cidade da Cultura, máis de 100 persoas. Baixo o título “A biblioteca pública, unha personalidade creativa”, a xornada centrou a ollada na creatividade para que os profesionais da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia compartan experiencias e proxectos orientados a propiciar a actividade creadora entre o público infantil e adulto. Ademais, puxéronse en común recursos creativos para a xeración de contidos e a difusión das oportunidades que ofrece a biblioteca, abrindo novas ventás para a atracción e a participación dos usuarios e usuarias.