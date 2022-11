A parroquia de Arantei, en Salvaterra de Miño, celebrará a súa “Festa do Viño Novo” a vindeira fin de semana, o sábado 12 e o domingo 13 de novembro.

A comisión de festas, composta este ano polas veciñas e veciños do barrio da Praza, foi a encargada de elaborar dúas pipas de viño; unha de viño branco e outra de tinto. Un total de 1.000 litros de viño gratuito que repartirán nesta 22 edición entre todas e todos os asistentes da festa no pavillón de deportes de Arantei.

Como nas últimas edicións, haberá mesas e cadeiras para que os asistentes poidan degustar comodamente o viño novo e tamén as racións da gastronomía galega que escollan para acompañalo.

A festa,o vindeiro sábado, comezará ás 19.00 horas e estará amenizada polos grupos “2 Tipos” e “Top Legends”.

Haberá racións de churrasco, chourizos, empanada… entre outras opcións. Será unha inauguración vespertina da festa para ir abrindo boca porque o domingo, 13 de novembro, aínda serán máis os manxares a degustar co viño de Arantei; haberá polbo á feira, carne ao caldeiro, callos, orella, xamón… entre outras delicias culinarias para xantar, merendar ou cear… ata que se esgote o viño. A festa o domingo comezará ás 11.00 horas e haberá música a cargo da Charanga Os Imperiais.

Algunhas das viandas vainas preparar a propia comisión de festas e outras non, pero todas elas venderanse a prezos axustados a todos os petos, tendo en conta a inflación que está a afectar a economía das familias.

O viño, que se servirá, sen límite, no pavillón de Arantei a próxima fin de semana, foi elaborado con uvas da veciñanza na adega de Luis Riveiro. Os integrantes da comisión encargáronse de reunir os capachos de uvas doadas, brancas ou tintas, de cada veciño da parroquia para, xuntas todas, elaborar dúas pipas de viño: 500 litros de branco e 500 litros de tinto.

Os asistentes mercarán unha taza ou xerra ao chegar á festa e poderán enchelas cantas veces queiran.

A festa terá pregón o domingo 13 a cargo da televisiva Laura Antón, que fará a súa intervención ás 12.00 horas.

Esta Festa do Viño Novo de Arantei está organizada pola mesma comisión encargada das festas de San Roque 2023, que se celebrarán os días 19, 20 e 21 de agosto. Está a cargo do barrio da Praza; un barrio con veciños suficientes para asumir a difícil tarefa de conseguir os cartos para as verbenas nun dos meses máis festeiros do ano, e polo tanto, cos prezos máis elevados das orquestras. Outros anos uníronse varios barrios para poder levar adiante esta encomenda.

A comisión de esta edición está composta polo presidente José Martínez, o tesoreiro José Riveiro, a secretaria Estrella Martínez, e os vogais Esther Lorenzo, Juan Saa, Manuel Saa, Araceli Dacosta, Patricia Queimadelos, Adrián Riveiro, Jacinto Riveiro, Alba Riveiro, Sheila Fernández e Pedro Fernández.

Arantei é unha parroquia de algo máis de 400 habitantes e nesta 22 edición colaboran os veciños, a Comunidade de Montes de Arantei, o Concello de Salvaterra e a Deputación de Pontevedra.