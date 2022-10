O Concello de Moaña ten preparadas unhas xornadas moi especiais para pasalo de medo no Samaín. A cMo – Casa da Mocidade converterase os días 28, 29 e 31 de outubro, a partir das 17.00 horas, na casa do terror. As instalacións estarán decoradas para a ocasión e celebraranse diferentes actividades ás cales animan acudir disfrazados (de 8 anos en adiante). O venres ás 19.00 horas Marta Ortiz interpretará “Contos, castañas e telerañas”, contos de medos e historias de defuntos . O sábado haberá xogos monstruosos, música, animación e photocall ao longo de toda a tarde, de 18.00 a 20.00 horas organízase unha escape room (inscrición presencial ao longo da vindeira semana) e de 20.00 a 22.00 horas serviranse cócteles terroríficos. Xa o luns, véspera da festividade de Todos os Santos, volverá a haber xogos monstruosos, música, animación e photocall e de 18.00 a 20.00 horas celebrarase un concurso de disfraces.

Outro escenario que acollerá actividades con motivo do Samaín será a contorna do Palco da Música, que en caso de chuvia se cambiaría polo pavillón da Xunqueira. Alí, o luns 31 de outubro dende ás 17.00 ata as 20.00 horas disporase dunha zona decorada onde poder acudir disfrazado (de 0 a 8 anos), haberá xogos temáticos, pintacaras monstruosas e ás 19.00 horas teatro de rúa itinerante a cargo da compañía Troula Animación, que levará por todo o longo do Paseo Marítimo “O estraño caso do dentista da rúa Brasov”. Xa para rematar a xornada, o salón de plenos do Concello de Moaña, acollerá ás 21.30 horas, unha experiencia de narración oral e música ao vivo para público maior de 18 anos. Será a cargo de Brais da Hortas que traerá á vila mariñeira “Contos de defuntos (e outros asuntos)”.