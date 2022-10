Empadao golano, pincho caselas, hot dog crash, onde está a miña croqueta? E vai de chícharos son os pinchos; e saquiños de mar e terra, kebab de cocido, cachopines e recunguiso son as tapas que participan na segunda edición do concurso #ConSalceda de Pinchos e Tapas, organizado pola Concellería de Comercio de Salceda de Caselas, en colaboración coa Asociación de Comerciantes e Industriais de Salceda (Acisa).

Son en total 5 pinchos e 4 tapas que ofrecen nove establecementos hostaleiros da vila: Arruda Cofee Bar, Tabertenda, O Recuncho, Tapería Ozores, La Marujita, Vinoteca Salceda, Bar Caselas, Centro Cultural San Xurxo e Cafetería Altamira.

Dende o pasado día 14 e ata mañá 23 de outubro cada un destes locais serve o seu pincho (ao prezo de 1,50 euros) ou tapa (a 3,50 euros) e os clientes que o degusten poden votar polo mellor. Os establecementos gañadores de cada categoría recibirán un galardón por parte do concello. E tamén haberá premio para os votantes, que participarán nun sorteo de tres vales de compra, un por valor de 600 euros (a consumir nos locais asociados a Acisa, que doa dita aportación económica), outro por valor de 300 euros (para todo o comercio local aportado polo Concello) e outro de 90 euros (a consumir nos establecementos participantes no concurso). Ademais, todas as persoas participantes que completen a ruta de pinchos e tapas recibirán un agasallo directo.

Dende o Concello de Salceda agradécese a hostalería local a súa alta participación e a Acisa a colaboración prestada para esta iniciativa de dinamización do comercio local.