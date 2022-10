Coa chegada do curso escolar, como cada ano, póñense en marcha os composteiros dos centros de ensino de Tomiño, composteiros que levan en funcionamento dende 2019 nas 13 aulas de CRA e nos 5 colexios de infantil e primaria do Concello e que o alumnado utiliza para xestionar os biorresiduos das merendas.

Durante o mes de setembro o mestre e a mestra composteira percorreron cada un destes centros educativos para darlle un remexido e un regado ao material do composteiro, parado dende o remate do curso pasado, así como para ensinarlles aos máis pequenos como se debe xestionar o residuo orgánico que xeran nas aulas.

Amais, nalgúns casos extraeron compost do curso anterior, mudaron de sitio os composteiros para mellorar a accesibilidade dos mesmos e se lles facilitou o material estruturante necesario para axudar á compostaxe.

En Tebra, instalouse un novo composteiro para a xestión das sobras que se poidan producir no novo servizo de comedor. E o alumnado do centro CEIP Pintor Antonio Fernández acudiu ao Centro de Compostaxe Comunitaria de Goián para aprender novas técnicas de compostaxe: todos os cursos participaron activamente na tarefas de cribado para conseguir un compost máis fino.

Dende o Concello lembran tamén que xa está en marcha o reparto dos segundos composteiros á veciñanza que así o demandaron, previa visita dos técnicos ás súas casas. Se algunha persoa precisa un segundo composteiro doméstico, debe poñerse en contacto co consistorio, no departamento de Medio Ambiente, ou co persoal técnico que esta a levar a cabo os seguimentos nas parroquias.