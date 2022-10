Concello de Nigrán ofrece hoxe a segunda das funcións teatrais que a Federación Galega de Teatro Afeccionado trae á localidade do Val Miñor neste mes de outubro. Se o pasado sábado subíase ao escenario do auditorio municipal a compañía coruñesa Ditirambo para representar a súa obra ‘Apuntamentos para un magnicidio”, hoxe será Hipócrita Teatro coa obra “Arte”, recentemente estreada. Será tamén no auditorio ás 20.00 horas. E o vindeiro sábado, pechará o ciclo Fegateatro deste mes, a compañía Caracha na cacha coa “A pena do cu do mundo”.

A entrada é de balde ata completarse a capacidade da sala. O convenio con Fegatea continuará no mes de decembro con novas representacións. Samaín Por outra banda, como cada ano o Concello colabora coa celebración dos diferentes magostos nas parroquias achegando as castañas e na propia loxística. O primeiro deles será o da Comunidades de Montes de Camos, hoxe de 17.00 a 20.00 horas no parque das ‘Agrileiras’ (merendeiro de Sanomedio) e, en caso de choiva, no xogo de bolos de Os Barreiros. O seguinte será o ‘Samagostín’ para a cativada, o venres 28 no auditorio, e o 29 na Asociación Cultural ‘A Camoesa’. Igualmente, o Concello prepara a súa tradicional festa de Samaín infantil a tarde do 1 de novembro no auditorio.