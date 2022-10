E co Samaín chega tamén o tempo das castañas e en Moaña retoman a celebración dos tradicionais magostos. O sábado 29 celebrarse un no centro sociocultural Castroviejo, en Tirán, a partir das 18.00 horas, e o domingo día 30, á mesma hora, haberá tamén magosto popular no adro da peregrina, no lugar do Latón, A Guía, Meira.