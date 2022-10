Salvaterra de Miño acollerá o luns 31 de outubro o seu xa tradicional roteiro de Samaín, para que as nenas, nenos e adultos de Salvaterra vivan unha experiencia terrorífica e se divirtan.

Por grupos organizados, percorrerase diversas zonas do noso municipio onde estarán agochadas numerosas sorpresas e sustos propios dunha noite especial como é a noite de Samaín.

A saída será ás 20.00 horas dende a Praza do Concello e rematará no campo de fútbol do Casal, onde se celebrará un chocolate quente para todos os asistentes.

O prazo de inscrición remata o 28 de outubro no teléfono 623 112 411 en horario de 9.00 a 14.00 horas ou no correo barafunda@barafundaanimacion.com, co único requisito de que cada participante deberá aportar un produto de hixiene ou alimento non perecedoiro para o banco de alimentos do Concello. As prazas son limitadas por orde de inscrición.