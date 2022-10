A Sala de Interpretación do Bueu Romano é cada vez máis unha realidade. Ponse en marcha así a primeira fase dun proxecto que busca a posta en valor dos restos arqueolóxicos atopados no lugar de Pescadoira, concretamente no solar número 7 da rúa Montero Ríos, onde se detectou a existencia de dous xacementos arqueolóxicos da época romana. Esta posta en valor realizarase a través do acondicionamento dun local, propiedade municipal, localizado neste lugar, como Sala de Interpretación do Bueu Romano.

O Concello de Bueu vén de abrir o prazo para que as empresas interesadas presenten as ofertas económicas antes do 31 de outubro de cara a acometer as obras de acondicionamento de dito espazo, e cuxo orzamento de licitación ascende a 200.477,49 euros, IVE engadido. Os traballos fináncianse con cargo a un convenio asinado entre o Concello de Bueu e a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Gran museo do mar

Segundo consta no informe asinado polos concelleiros de Cultura e Patrimonio, a intervención vén xustificada pola necesidade de recuperar e poñer en valor este patrimonio vinculado á historia mariñeira de Bueu, co que se completará a oferta museística da vila. Con este proxecto percorreríase cronoloxicamente a historia da pesca no municipio, pois empezando pola visita á Sala de Interpretación do Bueu Romano, a vila transformarase nun gran museo do mar que nos levará ata lugares tan característicos como a Salgadura de Mourisca, o Estaleiro de Purro, única carpintaría de ribeira que se conserva en toda a ría de Pontevedra, ou o Museo Massó.

A intervención preténdese realizar no contorno de protección do Xacemento romano de Pesqueira e no Xacemento romano de San Martiño, bens incluídos no Catálogo do PXOM do Concello de Bueu e protexidos por Patrimonio de Galicia.

As obras concretas que a empresa adxudicataria deberá acometer nun prazo de seis meses serán, entre outras, a execución do cerramento exterior, os pavimentos, as divisións interiores, as instalacións de fontanería, a evacuación de augas, a ventilación, a protección contra incendios, a electricidade e alumeado, a colocación de carpintería exterior, xanelas e nova porta de acceso, a execución de revestimentos interiores, e a colocación de falsos teitos e equipamento e mobiliario.

Toda a información pode atoparse na Plataforma de Contratos do Sector Público, con acceso dende a web municipal.