O Concello de Redondela, en colaboración coas asociacións Lenda e Andaina, instalou o ano pasado catro colectores de tapóns de plástico no municipio coa intención de educar na práctica da reciclaxe. Trátase de contedores claramente diferenciados de calquera outro pola súa forma de corazón

Despois dun ano en funcionamento, o éxito foi tal que as asociacións demandan un aumento no número de colectores. No que vai de trimestre recolléronse xa un total de 4162 quilos de plástico en Chapela e Redondela, case o dobre que o primeiro ano.

Dende a Concellería de Medio Ambiente, aseguran que se colocarán “polo menos dous máis de cara ao Nadal”.