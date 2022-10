Reactivado o servizo de atención temperá en Salvaterra de Miño, dentro do plan de intervención agrupado xunto aos concellos de Arbo e Crecente. Nel reciben atención especializada os menores de 0 a 6 anos con necesidades, así como as súas familias e entorno.

A unidade, integrada na rede galega de atención temperá, está formada por un equipo especializado de 3 profesionais de psicoloxía, terapia ocupacional e logopedia.

Un proxecto en marcha nas instalacións do baixo do edificio do xulgado de paz (antigua escola infantil). Os menores deben acudir derivados polo Sergas e o servizo funcionará en Salvaterra, martes e xoves, de 8.00 a 18.30 horas.