Nova sesión do ciclo “Mestre Mateo” en Ponteareas, unha actividade organizada pola Academia Galega do Audiovisual e pola Deputación que está a traer á vila a proxección gratuíta de películas gañadoras e finalistas nos premios do mesmo nome. Acceso libre.

Na sala multiúsos do auditorio municipal acolle hoxe, ás 20.00 horas, a proxección da longametraxe “Malencolía”, unha obra dirixida por Alfonso Zarauza con melania Cruz e Xulio Abonjo como protagonistas nas que o cine de terror, a comedia e o desarraigo vital combínanse para contar a historia dunha parella que regresa ao rural galego despois de dez anos vivindo en Berlín.