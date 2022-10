Co gallo do Samaín 2022, desde a OMIX e a Concellería de Educación do Concello do Porriño convidan ao alumnado de Educación Primaria dos colexios do municipio, Aceesca e Asociación Afaga, a participar na decoración de cabazas, tal e como se vén facendo nestes últimos anos.

A temática é libre e o material decorativo tamén. Non haberá restricións técnicas nin materiais. Os traballos presentados polo alumnado serán un total de 469 cabazas e na decoración das mesmas participarán preto de 1000 escolares. As cabazas serán recollidas o venres 28 de outubro en cada centro participante. O sábado 29 estarán expostas nas rúas da vila ata medianoite, a partir de entón as familias que así o desexen poderán pasar a recuperar as súas cabazas. Por tratarse de pezas perecedoiras, o Concello non se fai responsable da súa integridade. O persoal de limpeza do Concello recollerá os demais traballos a partir do domingo 30 de outubro, e procederá á súa reciclaxe. Teatro A compañía Allegro Teatro presenta no Porriño a súa obra “Ano 0 antes de cristo”. Será o venres 28 de outubro, ás 20.00 horas, no centro cultural municipal.