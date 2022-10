A xa tradicional 15K do Atlántico chega a súa novena edición, consolidándose como unha das probas de referencia no calendario do atletismo galego. A carreira cerra mañá ademais o circuíto 2022 das series Banco Mediolanum que comezara no mes de marzo coa nocturna de Ourense e continuara en xuño na Mariña.

Coas inscricións xa pechadas, serán arredor de 800 persoas as participantes nesta proba deportiva referente do running galego. 600 corredores e 200 na categoría de andaina, que empregarán parte do percorrido do Camiño Portugués da Coste que conduce a Santiago.

O inicio da carreira será ás 11.00 horas dende o campo de fútbol de Oia, con chegada ao Porto da Guarda. No caso da andaina, a saída será dende o mesmo lugar pero unha hora antes.

O traxecto da proba pasa tamén polo municipio do Rosal. Precisamente foi a Explanada do Horizonte, en Portecelo, o lugar escollido para presentar o evento. Acto ao que asistiron as alcaldesas de Oia e do Rosal, Cristina Correa e Ánxela Fernández, respectivamente, e o rexedor da Guarda, Antonio Lomba, ademais de Ivonne Pousa, responsable de Banco Mediolanum zona norte, que remarcou a difusión da proba, cada ano maior, non só a nivel nacional, tamén en Portugal, así como a importancia da unión do deporte coa solidariedade e os valores que todo elo conleva.

Solidariedade

A 15k do Atlántico conta ademais cunha parte solidaria, onde doarase un euro de cada inscrito a Down Vigo, así como a apertura dunha fila 0 en Mi grano de arena, para intentar recadar unha maior cantidade de recursos para dita asociación.