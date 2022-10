Comezada xa a programación de outono no Teatro Municipal de Tui, está sendo moi boa a acollida dos diferentes espectáculos, sendo gran parte deles obras que colleitaron premios en diversos festivais e certames.

As funcións son todas os venres. A seguinte, o día 28 ás 19.30 horas, Tanxarina Títeres traerá “A cazola de Lola”. E novembro comezará cun espectáculo de danza contemporánea, premio 2021 Feten ao acercamento da danza premia para a primeira infancia, “Natanam” de Da.Te Danza, será o día 4 tamén ás 19.30 horas.

O venres 11 proxectarase a película “Cuñados”, ás 21.30 horas. E coas dúas últimas funcións volve o teatro, o 18 a compañía Os Náufragos representará “Hugo”, obra que recibiu o Premio María Casares 2022 ao mellor espectáculo para público infantil e familiar, e o 25 Contraproduccións trae a Tui unha obra dramática aclamad pola crítica e polo público, “Cigarreiras”, Premio do Público no 2021 no Festival Internacional de Outono de Carballo e Premio María Casares no 2022 á escenografía, dirección e mellor espectáculo.

Toda a información sobre a programación e venda de entradas en www.tui.gal.