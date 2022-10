O Rosal bota unha ollada ao seu pasado co celebración das II Xornadas de Patrimonio, unha serie de actividades para todos os públicos co obxectivo de dar a coñecer e poñer en valor o patrimonio rosaleiro e do Baixo Miño en todas as súas manifestacións, dende o material ao inmaterial, representado en gran parte polos cabaqueiros do Rosal.

Comezaron a pasada semana coa charla de Susana González, que falou de “Cerámica para vivir e vivir da cerámica” e leu o pregón das Festas do Outono do Pilar, tralo cal houbo unha homenaxe aos cabaqueiros cunha demostración de fabricación de tellas, e continuarán o vindeiro mes, os sábados 5 e 12 de novembro O día 5 o arqueólogo Benito Vilas falará das novas intervencións no Castro do Pico da Bandeira 100 anos despois; será ás 11.00 horas no centro social polivalente. E a continuación, realizarase unha visita a dito castro. O día 12 o xeólogo Óscar Pazos, á mesma hora e lugar, falará da mina galaico-romana de ouro As Bornas, en Tabagón, un patrimonio de dous mil anos, a cal logo se visitará. Samaín A axenda cultural de outuno non se frea no Rosal. Precisamente hoxe sábado, ás portas da celebración do Samaín, está preparada unha mañá de medo. O narrador, músico e creador de instrumentos de refugallo Brais das Hortas chega ao auditorio municipal cos seus ‘Contos para caghar patatillas’, un espectáculo que demostra que quen ten cu ten medo e que a valentía non é non sentilo, senón ser capaz de enfrontalo. Será ás 12.00 horas con entrada de balde.