A campaña Mercar no Teu Comercio ten Premio” chegou a varios municipios da bisbarra, un impulso ao comercio de proximidade.

Trátase dunha iniciativa da Federación Galega de Comercio a través da cal se sortea ata 40.000 euros en premios, a razón de 1.000 en cada unha das 40 localidades participantes, e que se desenvolverá ata finais de novembro co obxectivo de fidelizar á clientela do pequeno comercio e incentivar as compras e o consumo. En cada vila sortéanse oito tarxetas prepago de 50 euros e vinte por importe de 30 euros –entre os clientes que cambiaron os seus tíckets de compra por boletos–, que os seus beneficiarios poderán empregar ata o vindeiro 28 de febreiro de 2023.

Na bisbarra, o sorteo xa se celebrou nos concellos de Tomiño, Redondela, Gondomar, O Porriño, Salceda de Caselas e Ponteareas, e o vindeiro sábado, día 29, ten previsto que se realice na Guarda.

No caso de Salceda de Caselas, esta iniciativa coincidiu en data e lugar, con outra posta en marcha pola Asociación de Comerciantes e Industriais de Salceda (Acisa), “O Comercio toma a Praza”, na que diversos comercios sacaron sacaron os seus produtos ao exterior conformando un mercadiño na Praza do Concello.