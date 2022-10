Os bebés nacidos en Nigrán virán cun agasallo baixo o brazo. Trátase dunha caixiña de madeira de ‘engaiolarte’ para todos os neonatos que se empadroen no municipio. Cada unidade contén dous libriños especialmente destinados a bebés, en galego, ilustrados en cartón duro, para desfrutar co tacto, e con alto contraste, e un saquiño térmico de sementes feito a man, pensado para aliviar os cólicos do lactante, para o que hai que quentalo no microondas 20 segundos e poñelo na barriga da crianza, por riba da roupa.

As familias de Nigrán que, a partir de agora, teñan un bebé, poden solicitar a caixa na Oficina de Información Cidadá ensinando o Libro de Familia e o Padrón ou se van a solicitar a Tarxeta Benvida. “Esta iniciativa xa a levaramos a cabo con gran éxito a través de ‘Apego’ e agora a repetimos pola nosa conta para seguir tendo esta mostra de cariño e agradecemento coas familias que elixen Nigrán para criar aos seus fillos”, explica o alcalde, Juan González, quen subliña tamén o obxectivo de “promover o amor polos libros e pola lingua galega desde o berce”. O Concello ven de investir 3.000 euros na compra dun cento destas caixas, que foron encargadas á editorial ‘Engaiolarte’, que naceu no ano 2014 encargándose primeiramente de libros pensados para as idades máis temperás, que son os que conteñen as caixas: libros coidadosamente traballados, que ademais de divertir axudan ao desenvolvemento psicomotriz.