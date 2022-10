Baiona e a localidade de Pornic dan un paso máis para reforzar os seus lazos cun intercambio entre alumnado de ambas as vilas. Estudantes do I.E.S Primeiro de Marzo acaban de chegar dun intercambio na vila francesa, onde conviviron durante unha semana con familias do alumnado do Lycée du Pays de Retz de Pornic. Os baioneses, de entre 16 e 17 anos, estudantes de francés de 4º da ESO e de 1º de Bacharelato, acudiron acompañados da profesora de francés, Sofía Montes Vázquez.

Por outra banda, o alcalde de Baiona, Carlos Gómez, recibiu esta semana no Concello a un grupo de estudantes do Lycée du Pays de Retz de Pornic acompañados polos seus homólogos baioneses. Unha visita que se enmarca nos actos organizados polo Concello de Baiona con motivo do 25 aniversario do Irmandamento de Baiona con Pornic. Estes estudantes franceses están ao longo desta semana nas residencias dos mozos que foron de intercambio a Pornic a comezos de mes. Nestes días percorren diferentes zonas do municipio e realizan diversas actividades.