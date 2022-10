Susana Rodríguez Gacio ofreceu no auditorio municipal de Nigrán unha charla dirixida a alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria do CEIP Humberto Juanes encadrada no proxecto educativo do centro sobre traballo cooperativo e de integración. Posteriormente, a campiona paralímpica de triatlón adaptado (Tokio, 2021) e médica especialista en medicina física e rehabilitación dirixiuse ao colexio como invitada estrela a Radio Vilameán para ser entrevistada polos estudantes. Gacio amosou orgullosa a medalla de ouro e recibiu de mans do alcalde, Juan González, un agasallo da marca de ruopa inclusiva ‘Juanmariabylolola’. “É unha honra recibir no Concello a Susana, exemplo de deportista pero, sobre todo, exemplo de vida e do noso Nigrán para todos que tanto buscamos”, sinalou o rexedor