O Concello de Arbo pon en marcha a súa programación de outono que comeza, mañá, coa Deporuta en bicicleta organizada pola Deputación en colaboración co Concello, un percorrido circular de 30 kilómetros para o que se requería inscripción previa.

As actividades continuarán o domingo, 30 de outubro, a partir das 17.00 horas cun magosto popular na Praza do Concello. Haberá castañas, chourizos asados, música e xogos.

Pensando especialmente nos máis pequenos, o luns, 31 de outubro (día sen escola) o multiusos de Arbo acollerá unha Festa dde Samaín. Con temática “terrorífica” de 10.00 a 13.00 horas, haberá obradoiros, xincana e contacontos terroríficos. Tamén pola tarde haberá festa, de 17.00 a 20.00 horas, que incluirá concurso de disfraces, animación musical, larpeiradas de Samaín, baile e xogos. As actividades da mañá requiren inscripción previa nas oficinas municipais do Concello de Arbo.

Iniciado novembro, o sábado 19, haberá de novo entretemento dirixido ao público infantil. Ás 18.00 horas, o auditorio do Centro Multiusosacollerá un espectáculo de “Os Bolechas”, no marco do programa de dinamización lingüística FalaRedes 2022. O domingo, 10 de decembro, ás 18.00 horas, posta en escea da obra “Aí falaches, Castelao”, tamén no multiusos.