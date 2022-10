O Concello de Tomiño continúa coa súa oferta cultural deseñada para o desfrute do público adulto os sábados e para público familiar e infantil os domingo. Esta fin de semana chegan novas propostas, unha delas ‘Baila agora’, a primeira peza escénica da bailarina Marta Alonso Tejada, unha combinación de comedia, autoficción e danza gañadora do premio Espectáculo Revelación en Galicia no ano 2021 e de numerosos galardóns como o María Casares nos que se destaca a orixinalidade da linguaxe, da interpretación e da iluminación. Será no auditorio municipal de Goián ás 21.00 horas e a entrada terá un prezo de 5 euros.

No mesmo escenario, mañá ás 13.30 horas, a compañía Pedras de Cartón presenta o seu particular ‘Quixote’, un espectáculo para achegar os clásicos a toda a familia con humor, case sen palabras e cunha estética inspirada no pallaso clásico e moi próxima ao clown. A entrada ten cun custe de 3 euros para persoas adultas e de 1,5 euros para menores de 12 anos.