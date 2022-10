O Concello de Nigrán encara a recta final da programación do ‘Mes da Memoria Histórica’ mañá e o vindeiro mércores no auditorio municipal coa presentación de sendos libros e un documental. En ambos casos estarán presentes os seus autores e se establecerá un coloquio posterior.

Así, este domingo ás 19.00 horas José Antonio Uris Guisantes e Víctor Santidrián Arias amosarán ‘A porta do inferno. O campo de concentración de Camoposancos’. Os autores realizan neste traballo unha investigación histórica que reconsúe a orixe de Camposancos e a súa relevancia na configuración da represión fascista en España. A continuación, e tamén vinculado a este tema, proxectarase o documental de Antonio Caeiro ‘Aillados (a memoria dos presos de 1936 na Illa de San Simón)’, tamén coa presencia do seu autor. Este lugar, desde 1936 campo de concentración e cárcere, perdeu a súa vella historia de cenobio e lazareto para converterse en memoria da guerra.

A programación a pecharase o mércores, día 26, ás 20.00 horas, coa presentación do libro ‘Os anos do silencio. Represión e resistencia na provincia de Pontevedra (1936-1951)’ de Xosé Álvarez Castro, acto no que colabora o Instituto de Estudos Miñoranos. Con este traballo o autor completa a investigación de ‘Pontevedra nos anos do medo. Golpe militar e represión (1936-1939)’, publicado tamén por Xerais en 2013. Nesta nova obra, amplía o territorio estudado a toda a provincia e o espazo temporal ata principios da década de 1950.