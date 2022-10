A Batalla de Rande é sen dúbida o evento cultural máis destacable da fin de semana en Redondela. Pero na vila dos viadutos a cultura non para e tamén hoxe, ás 19.30 horas no multiusos da Xunqueira, proxectarase “Malencolía” dentro do ciclo de cine Mestre Mateo. No mesmo lugar, mañá ás 20.00 horas, Jazmín Abuín ofrecerá o seu monólogo “Riquiña”.

O martes 25, o multiusos de Chapela, acolle ás 18.30 horas un obradoiro creativo para nenos de 6 a 9 anos, con inscrición previa, baixo o título “Caixa, caixiña, caixón”. E a seguinte fin de semana terán lugar actos propios destas datas. O sábado 29, ás 17.00 horas, celebrarase un magosto popular en Chapela, e ás 18.30 horas, Alba grande contará “Contos arredor da terra”. Tamén haberá magosto en Redondela, na Alameda Castelao, será o sábado 5 de novembro ás 18.00 horas. Para rematar o mes, o luns 31, a partir das 17.00 horas, Redondela celebrará o Samaín con obradoiros de elaboración de cabazas e maquillaxe, túnel do terror, o espectáculo “Errantes” e a visita teatralizada “Noite de defuntos”.