O Concello de Soutomaior organiza coa chegada do outononovos roteiros medioambientais. O primeiro deles, de arte rupestre, celebrarase mañá cunha visita ao centro de interpretación de Campo Lameiro. Os participantes, previamente inscritos, poderán contemplar a riqueza natural, patrimonial, artística e cultural deste legado arqueolóxico mediante unha visita guiada e outras actividades.

A seguinte cita será xa no mes de novembro, o día 20. Para entón está programado un roteiro micolóxico polos montes de Arcade. Comezarase cunha pequena explicación no multiusos na que se exporán conceptos básicos sobre micoloxía, con especial fincapé nas principais especies comestibles e velenosas que se poden atopar en Galicia no outono, e a continuación partirase para o punto de inicio da ruta polos montes de Soutomaior baixo a guía do experto na materia Jaime Blanco, da Asociación Brincabois. As persoas interesadas en participar neste roteiro poden inscribirse en liña dende o 9 ata o 17 de novembro.