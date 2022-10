A comedia ‘Morte accidental dun anarquista’, de Talía Teatro, foi a primeira das propostas da programación teatral de outono do Concello de Tui que deu comezo onte. Así, todos os venres durante os meses de outubo e novembro haberá espectáculos no teatro municipal con obras para os diferentes públicos.

A seguinte cita será o día 14, ás 19.30 horas, co teatro musical ‘Concerto con fusión’ de Píscore. A obra, galardoada co Premio do Público no Festaclown 2019, conta como catro músicos descoñecidos descobren un pasado común e o seu gusto polas músicas que fusionan estilos. Con prezos de 3 e 4 euros, está recomendada para maiores de 3 anos.

A compañía Butacazero representará ‘Papagena’ o venres 21 ás 21.30 horas. Trátase dunha ópera electrónica a partir da figura de Papagena, presente na célebre obra ‘A frauta máxica’ de Mozart. Está recomendada para maiores de 12 anos. A entrada será gratuíta previa reserva en tui.gal.

E para rematar outubro, o día 28, ás 19.30 horas, haberá teatro xestual con Tanxarina Títeres e a súa obra ‘A cazola de Lola’. Os prezos son de 3 e 4 euros e está recomendada para maiores de 3 anos.

As entradas poderán mercarse en tui.gal até media hora do inicio de cada función.