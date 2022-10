Soledad Castro vén de recibir a Distinción ao Mérito Deportivo da Xunta de Galicia 2022, condecoración que lle foi entregada esta semana en Santiago de Compostela xunto a outros 105 deportistas máis.

O acto celebrouse o pasado mércores na Igrexa de San Domingos de Bonaval en Santiago de Compostela, contou coa asistencia do presidente do goberno galego Alfonso Rueda e como delegación mosense acudiron a alcaldesa Nidia Arévalo, a deputada autonómica Feli Rodríguez e a concelleira Sara Cebreiro

Soledad Castro é Medalla ao Mérito Deportivo do Concello de Mos e conta cun pavillón municipal co seu nome, o Pavillón Soledad Castro (antes Pena de Francia).

A mosense, da parroquia de Dornelas, segue en activo con 25 Nacionais de Cross no seu haber representando a Galicia. Competiu no seu primeiro Nacional de Cross o 10 de marzo de 1985 en Fene e disputou o último o pasado 30 de xaneiro en Jaén. Corre co equipo Comesaña Sporting Club.

En febreiro deste ano lograba erixirse subcampioa de Europa de Campo a Través, acadando a medalla de prata a tan só un segundo da gañadora. Nesta competición, que se disputou en Braga, España logrou o ouro por equipos, con Castro formando parte do equipo español.

Sobre ela a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, orgullosa deste recoñecemento autonómico á insigne mosense, declara que “leva toda unha vida, persoal e deportiva, demostrando que é un verdadeiro exemplo de muller loitadora e incombustible, cun afán de autosuperación que moi poucas persoas teñen”. A rexedora local destacou ademais sobre esta distinción da Xunta a Sole Castro que “desde o Concello de Mos celebramos de corazón e con orgullo mosense a condecoración a Sole por parte da Xunta de Galicia. Mos é terra de grandes deportistas e Soledad Castro é unha das súas máximas representantes”.