O Concello de Salvaterra, en colaboración co Club de Montaña Airiños, convida á súa veciñanza a participar nun novo roteiro de sendeirismo pola natureza de forma gratuíta.

A ruta será no país veciño, Portugal, no Parque Nacional da Peneda-Gerês. O inicio será no val do río Vez á altura da Ponte Medieval de Vilela. Desde alí, co río como protagonista e seguindo a senda e as pasarelas do Vez, os participantes gozarán dun festín acuático de sons, augas cristalinas pola proximidade do nacemento do río no val glaciar do Vez, vexetación, pontes e vellas construcións fluviais.

Ao mediodía e unha vez finalizada a andaina na vila medieval de Arcos de Valdevez, será xantar libre.

Despois, farase unha visita ao centro histórico da vila ata as 17.00 horas, para coller o autocar de regreso a Salvaterra; unha volta que terá unha pequena parada obrigada polo seu interese para visitar o centro histórico e medieval da aldea de Sistelo. Esta aldea resultou gañadora no ano 2017 como unha das 7 marabillas de Portugal na categoría de Aldeas rurais e co distintivo de Bandeira Amarela.

A saída será o domingo 23 de outubro, ás 9.00 horas, na praza do Concello de Salvaterra. Será unha aindaina de dificultade media de 9 kilómetros. As inscricións serán no teléfono 622887174.