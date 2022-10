Unha vez máis, foron moitas as galegas e galegos que se mollaron polos ríos na XV Limpeza Simultánea do Proxecto Ríos de ADEGA.

Na Bisbarra participaron da iniciativa os concellos de Gondomar, Nigrán, Ponteareas, Salceda de Caselas e Tomiño, ademais, no Rosal actuou no río Tamuxe a asociación A Jalleira. En cada localidade a actividade foi coordinada por diferentes entidades, dende asociacións ecoloxistas, culturais… ata fundacións, centros de ensino e concellos. Tamén houbo municipios nos que participaron varias asociacións limpando diferentes ríos como foi o caso de Tomiño ou Gondomar.

Nestes seis concellos da bisbarra participaron un total de 299 persoas que recolleron preto de 3 toneladas de refugallos moi variados, entre os que, coma sempre, abundaron os plásticos: botellas, garrafas, bolsas, sacos... Tamén se atoparon con vertidos de rodas, cristais e latas; ademais de pilas, restos de madeira, mobles, ferralla, entullos, etc. Retiráronse uralitas, roupa, e calzado, e as toalliñas húmidas para hixiene persoal e as máscaras volveron a aparecer en abundancia.