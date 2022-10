No marco da aposta polas políticas de promoción da lingua galega, o Concello de Bueu promove esta fin de semana as xornadas “Bueu e a fala: o galego 3.0”, que se organizan grazas ao apoio económico da Xunta de Galicia e da Deputación de Pontevedra, e que pretenden ofrecer unha reflexión arredor do emprego do galego nas redes sociais e nos novos medios.

O programa deu comezo onte e estenderase ata mañá domingo. Consta de charlas, presentacións de proxectos, exposición, mesas redondas e, o máis novidoso, o primeiro certame “Mergullándonos no TikTok”.

O concurso ten como obxectivo aproveitar o crecemento da rede social TikTok entre a mocidade e ofrecer a oportunidade de que as persoas maiores de 18 anos creen un vídeo de temática libre en galego, para o que deben etiquetar a @Concellodebueu co cancelo #SeVouATikTok. Dos vídeos presentados ata onte venres, o xurado, conformado por tres recoñecidas creadoras de contido na rede, decidirá tres gañadores que se poderán facer cun “kit tiktoker”, que se darán a coñecer na gala de premios de mañá, ás 18.00 horas, como clausura destas xornadas.

Pero antes, durante toda a fin de semana, o Centro Social do Mar acolle eventos que poñen á lingua galega en valor e reivindican a súa potencialidade para a creación de contidos diversos e variados. Onte Marcos Maceira falou do audiovisual galego e da campaña levada a cabo dende a Mesa pola Normalización Lingüística para acadar que a lingua galega estea presente nas plataformas de contidos audiovisuais online. A continuación desenvolveuse unha mesa redonda na que participaron as persoas creadoras de tres experiencias con éxito na rede dende o galego, como GZ Música, Orgullo Galego e Xornal de Bueu.

A xornada de hoxe sábado estará destinada ao mundo dos videoxogos, que está collendo certo pulo en Galicia. Ás 11.00 horas as persoas que se acheguen poderán coñecer a experiencia do Museo do Videoxogo de Cangas, na que se falará do galego nesta industria cultural e dos seus máis de cen títulos na súa sede canguesa. En relación con el, ás 11.45 horas, abrirase na Sala Domínguez Búa unha exposición que se poderá ver todo o día e na que se abordará a historia do videoxogo na nosa lingua, coa presenza dos responsables do MUVI. A continuación, en torno ás 12.30 horas, terá lugar unha mesa redonda sobre o galego no videoxogo, na que intervirán Luz Castro, de Videoxogo.gal; Carlos Pereiro, da revista Morcego; Carlos Vieito, de A Mesa pola Normalización Lingüística, e Inés Mirás, de Grimorio of Games.

Pola tarde, a partir das 16.00 horas, falarase da interxeracionalidade no videoxogo galego Avoo, creado pola empresa Iseltec, e despois ofrecerase un obradoiro arredor del, no que a cativada e as persoas máis maiores poderán poñer en práctica os beneficios deste videoxogo activo que explora, en galego, a cultura e identidade de Galicia.