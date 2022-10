A proposta enviada e formulada polo Concello de Baiona aos premios “Green Destination 2022 Global Top 100” foi elixida como unha das boas prácticas e exemplo a seguir nos avances do turismo sostible entre os destinos QualityCoast.

O Safari Etológico de Garranos posto en marcha por Leira Moreiras en colaboración co Cocello de Baiona recibiu o recoñecemento durante a feira de turismo ITB, que se celebrou en Berlín a pasada semana.

O obxectivo do evento é que os destinos que forman parte da Comunidade Green Destinations (na que participa QualityCoast) poidan dar a coñecer e compartir as súas boas prácticas e progresos en liña cos seus valores clave. Para esta edición, Baiona propuxo como boa práctica destacada o Safari Etológico de Garranos posto en marcha por Leira Moreiras.

O Concello de Baiona, a través da Concellería de Turismo, organizou os roteiros guiados gratuítos Safari Etológico Garranos co xerente de Leiras Moreiras, Adrián Martíns. Un safari sostible que descobre este animal salvaxe no seu hábitat e milenario campando ás súas anchas no privilexiado lugar do Alto de Groba.