A Guarda, Gondomar, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño e Tomiño recibiron na última edición do certame “Vilas en Flor” tres flores de honra; Baiona dúas e Tui e Mondariz unha. Galardóns que este ano tentarán manter ou superar na nova edición deste programa que pretende poñer en valor a mellora e potenciación dos espazos verdes urbanos, a súa xestión sostible e a concienciación cidadá no coidado do medio ambiente.

Para realizar unha valoración de primeira man un xurado realiza unha rolda de visitas polos diferentes concellos participantes, 38 de toda Galicia. A semana pasada estiveron en Tomiño e en Salceda para coñecer os avances de cada localidade en materia medioambiental e paisaxística.

En Tomiño a visita comezou cunha reunión no consistorio no que se lles amosou as intervencións e proxectos desenvolvidos ao longo do último ano.

Concelleiros e equipo técnico presentaron ademais proxectos como a campaña ‘Enche o teu monte de vida autóctona’, na que se regalaban plantas forestais frondosas propias da zona para fomentar a repoboación nas franxas secundarias, as intervencións artísticas nas rotondas ao abeiro do proxecto Cultivando paisaxes.

Precisamente estas intervencións nas rotondas foi unha das iniciativas que máis destacou o xurado. Nesta iniciativa a paisaxista Sinda Davila traballou de forma coordinada cos viveiros da comarca e coa Fundación Xavier Pousa para converter as cinco rotondas da Avenida do Baixo Miño nun escaparate da actividade do viveirismo, principal motor económico da vila.

Entre outros proxectos, edís e equipo técnico presentaron aos tres membros do xurado tamén a recuperación de espazos públicos para as persoas como no Parque da Feira e na Praza da Mina, actividades como a Semana do Medio Ambiente ‘Tomiño natural’ ou o servizo transfronteirizo piloto de préstamo de bicicletas eléctricas E-Bike Rio Minho.

Tras a presentación, saíron á rúa para coñecer de primeira man algunhas destas melloras. Ademais do servizo de bike-sharing transfronteirizo, que ten unha das súas unidades de préstamo en plena Praza do Seixo, visitaron o parque da Feira e a Praza da Mina, a rúa Calzado Poceiro e as novas rotondas da Avenida do Baixo Miño.