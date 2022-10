O Concello de Moaña conmemora o Día Mundial da Saúde Mental que se celebra o 10 de outubro programando unha serie de actividades. Dende o pasado día 30 de setembro e ata o 15 de outubro a cMo - Casa da Mocidade de Moaña acolle a mostra “Outputs”, unha exposición das obras realizadas nos talleres de DOA Saúde Mental.

Ademais, onte venres e o seguinte, día 14, organízase un obradoiro de ioga, meditación e hábitos saudables, impartido por Pilar Curro, para rapazada a partir dos 8 anos. Na Casa da Mocidade, de 17.30 a 19.00 horas, inscribíndose a través do WhatsApp enviando mensaxe ao número 649 68 39 23

E esta tarde, ás 17.00 horas, tamén na cMo, celebrarase outro obradoiro, nesta ocasión de construción de papaventos con materiais reciclados. Igualmente é para mocidade a partir dos 8 anos e co mesmo método de inscrición.

Xa o vindeiro venres, día 14, ás 19.00 horas no salón de plenos do Concello de Moaña, impartirase a charla “DOA Saúde Mental, 15 anos camiñando no Morrazo” con testemuño sobre o proceso de recuperación en saúde mental.

Como broche de ouro, o domingo 16, ás 12.00 horas, xunto a pista de atletismo da Xunqueira, “Papaventos ao ar” pola saúde mental, xuntanza de voo de papaventos.