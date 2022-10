O Concello da Cañiza acollerá o vindeiro domingo, 16 de outubro, unha nova edición da súa “Nova Feira”, que se celebra cada antepenúltimo domingo de mes. Nesa nova edición haberá actuación musical.

Este novo mercado mensual celébrase na Cañiza desde o mes de xullo nas rúas Regueiro, Vilanova, Oriente, Carme, Antonio Facorro, Rosalía de Castro, Travesía do Mercado, Prazas de Arbo e Maior.

Postos de pan de millo e de trigo, rosquillas e doces, produtos cárnicos, xoias e accesorios, creacións artísticas ou queixos e mel son algunhas das propostas á veda para a veciñanza e os visitantes.

O Concello reorganizou este mercado en catro áreas temáticas e cada unha estará localizada nunha rúa da vila. Na Travesía do Mercado os produtos ecolóxicos, na rúa do Carmen os de artesanía, na Praza Maior as antigüidades e no resto das rúas os produtos xenéricos. “Busca ser un activo máis e impulso da economía local” explica o rexedor, Luis Piña.