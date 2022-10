No marco da Conferencia Anual da Asociación Europea de Rexións Fronteirizas ARFE/AEBR 2022 que tivo lugar en Novi Sad na provincia autónoma de Vojvodina (República de Serbia), a antiga presidenta de Voces Novas, o Consello da Infancia e a Mocidade de Tomiño, Sofía Areal, participou no Panel: The Youth Manifesto: Como facer máis accesibles á participación da mocidade as políticas de cooperación transfronteiriza.

Na súa intervención, Sofía Areal repasou a traxectoria de Voces Novas. “Xurdimos no ano 2017 e a día de hoxe somos un órgano máis do funcionamento do Concello, participando de xeito activo na vida municipal, con máis de 15 membros dende os 8 ata os 17 anos. Nós xurdimos coa intención de establecer unha canle permanente de participación, sobre todo naqueles ámbitos que nos afectan de xeito directo. A traxectoria que fomos construíndo permitiunos participar en cantidade de accións: no deseño de novos espazos urbáns para as persoas, nas campañas anuais do día contra a violencia de xénero;,en proxectos que nós mesmos imaxinamos e materializamos como o Nadal solidario, como xurado no Certame transfronteirizo de Pintura ao aire libre Antonio Fernández; e mesmo temos consolidado a celebración anual dun pleno infantil”. Unicef España, galardoounos no ano 2018 co “Selo de Recoñecemento Cidade Amiga da Infancia”. Finalmente, a que fóra primeira presidente de Voces Novas destacou os traballos en curso para a elaboración dunha Axenda para a Xuventude entorno os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas.