O Porriño acolle esta semana múltiples actividades dirixidas á mocidade no marco do proxecto europeo de impulso da sustentabilidade Ecoyouth, no que participa o IES Ribeira do Louro,

A primeira delas foi un seminario sobre reciclaxe cuxo obxectivo foi crear conciencia e ensinar hábitos de reciclaxe, sobre todo nas zonas rurais. A seguinte, celebrada onte, foi unha mesa redonda centrada na xestión de residuos industriais, contaminación ambiental e aforro enerxético. Nela compartíronse opinións e melloras e falouse de futuras colaboracións entre a industria e o Concello do Porriño a tal fin. Por último, hoxe terá lugar a andaina Ecoyouth que ten por obxectivo promover o valor paisaxístico e cultural da zona. Estará guiada por persoal experto en sendeirismo e na natureza para afondar nos puntos máis importantes do seu percorrido, entre eles as Gándaras de Budiño.