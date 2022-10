O Concello de Covelo brindou á cidadanía a oportunidade de participar nunha visita á parte alta do cruceiro de ánimas do Cristo dos Aflixidos, do Mestre Cerviño, instalado na praza do centro de Covelo.

Aproveitando a súa rehabilitación, a veciñanza que o solicitou puido velo dende a súa propia cruz, na que un anxo recolle nun cáliz o sangue do costado de Xesús crucificado. A restauradora Marta Becerro e Juan C. Castro guiaron aos interesados, subindo aos andamios ata o alto do cruceiro, para contemplar cada detalle do proceso de restauración. Puideron ver o varal coa representación da Inmaculada Concepción e a Adán e Eva expulsados do Paraíso.