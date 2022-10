A Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste EuRural e o Xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño celebran a segunda edición do proxecto ‘Música e Viño no Teu Camiño’, unha iniciativa que forma parte do programa O Teu Xacobeo impulsado pola Xunta de Galicia e que ten por obxectivo xerar espazos de encontro e de lecer entre a veciñanza, visitantes e peregrinos que estean a facer o Camiño de Santiago nesta época do ano. Unha unión que se realiza dun xeito diferente, con concertos en acústico e pequeno formato por todo o territorio de EuRural e o Xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño nos que o público poderá desfrutar da maridaxe de música, viño e gastronomía ao tempo que se potencia a hostalaría e o comercio local.

Deste xeito, ao longo de todo este mes de outubro desenvólvese un ciclo de actuacións musicais totalmente gratuítas e ao aire libre que se celebrarán en sesión vermú, ás 13.00 horas, ou ao solpor, a partir das 19.00 horas. Organízanse en espazos creados para fomentar as experiencias positivas arredor da música e dos produtos de todo o territorio, poñéndoos en valor e promocionándoos.

Esta segunda edición arrancou o pasado sábado, cando a música de San Rockers encheu a Praza Avelino Vicente da Guarda e as pistas de tenis de Panxón, en Nigrán, foron o escenario elixido para que o público desfrutara co estilo funk, soul e disco de Groovin Folks.

O ciclo continúa hoxe mesmo no Rosal, coa actuación de Blues do País, ás 13.00 horas na renovada Praza do Calvario onde se está a celebrar a XXX Feira do Viño; e en Pazos de Borbén, diante do Concello, onde tocará, a partir das 19.00 horas, Sindicato Verbenero. Mañá domingo, ‘Música e viño no Teu Camiño’ chega a Tomiño para amenizar a sesión vermú no Mercado, a cargo de Terapia de Grupo.

O martes 11, ás 19.00 horas nos Xardíns da Casa da Navegación, en Baiona, actuará Two in the mirror.

O ciclo proseguirá as dúas vindeiras fins de semana. A Mos chegará o venres 14, da man de King Kids, que actuará no centro dotacional de Torroso ás 19.00 horas. A outra cita na Louriña será en Porriño tamén en venres, o 21, e á mesma hora, a cargo de Raúl Ben que actuará na Praza Arquitecto Antonio Palacios.

O sábado 15 tocará The Mirror na Praza da Constitución en Redondela ás 13.00 horas, á mesma na que ao día seguinte actuará Dous Tipos na Praza Talo Río en Arcade (Soutomaior); ese domingo haberá logo sesión de tarde en Tui, na Praza de San Fernando, con Up 2 You.

O sábado 22 será a última das xornadas deste ciclo que pechará Awen en Oia e Acevedos Delgados en Gondomar. O primeiro dos concertos será ás 13.00 horas na Praza Centinela e o segundo ás 19.00 horas na Praza de Rosalía de Castro.

Todas as actuacións son de balde e nelas poderase desfrutar dos viños D.O. Rías Baixas e da gastronomía local nos establecementos hostaleiros da zona.

Dende EuRural e o Xeodestino anímase a toda a veciñanza dos concellos do territorio a achegarse ata os distintos escenarios e desfrutar de mañás e tardes con sabor a música e viño.