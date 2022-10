Bastaron apenas uns días para que as 114 prazas de cursos de natación ofertadas polo Concello de Bueu se esgotaran. Cubríronse así os 10 grupos previstos en horario de tarde e mañá tanto os luns coma os xoves, na piscina municipal das Lagoas. Así mesmo, á vista da demanda e co obxectivo de darlle cobertura a parte das persoas en lista de agarda, habilitáronse máis horarios os mércores tanto pola tarde como pola mañá, con 57 prazas máis.

O Concello de Bueu, a través da Concellaría de Deportes, deu comezou esta semana deste cursos de iniciación e perfeccionamento de natación, que esgotaron xa todas as prazas tanto para persoas adultas como para a cativada nada entre o 2010 e o 2016. Estas clases son impartidas por monitores do Club de Natación Galaico de Pontevedra.

Esta iniciativa, que se levará a cabo dende outubro ata decembro, pretende continuar coa aposta do goberno local polos hábitos saudables ao tempo que se ofrecen máis alternativas para a cidadanía neste gran centro deportivo.

As clases de balde están pensadas inicialmente para ter lugar nestes meses, á espera da finalización do proceso de licitación do contrato de servizos para a apertura total da piscina con todas as súas funcionalidades. No caso de non estar operativo a comezos de ano o contrato, prolongarase a actividade ata completar a tramitación administrativa.

“Mantémonos en forma”

De xeito paralelo, dende o Concello tamén se continúa co programa “Manténdonos en forma”, no que se inclúen as ximnasias tanto do casco urbano como das parroquias. Todas as actividades arrancaron o pasado luns e os que se realizan na piscina municipal están as 150 prazas cubertas, mentres que en Cela hai 14 participantes, en Beluso 57, e en Meiro 15.

Así mesmo tamén hai clases de ximnasia para persoas con Parkinson, que se imparten en colaboración con Apropark e que acollen a 27 usuarios e usuarias.

Ricardo Verde, concelleiro de Deportes, salienta que “dende o Concello continuamos cun ambicioso programa que conta con gran acollida por parte da poboación e que achega o deporte e a saúde a moitas franxas de poboación”.

O Concello continúa coa apertura da piscina de forma gratuíta e en horario de luns a venres, de 09.00 a 12.00 e de 17.00 a 21.00 horas, e os sábados de 09.00 a 12.00 horas. As persoas que queiran inscribirse poderán chamar ao teléfono 986138689, ou escribir un correo electrónico ao enderezo piscina@concellodebueu.gal. Desta mesma forma poderase proceder para participar nas clases de zumba que teñen lugar tamén neste espazo varios días á semana