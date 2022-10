O Rosal deu onte o pistoletazo de saída a súa Feira do Viño que neste 2022 acada os 30 anos.

Son 30 anos de exaltación dos mellores caldos da comarca, acompañados de gastronomía e moita música.

O valenciano Pedro Ballesteros, o primeiro español Master of Wine, enxeñeiro agrónomo con mestrado en Viticultura e Enoloxía e unha das persoas que máis saben de viño no mundo foi o encargado de ler na noitiña de onte o pregón. Previamente, ao mediodía, abriu a programación desta trixésima edición cunha cata comentada. Trala lectura do pregón tivo lugar o nomeamento de confrades e entrega de insignias e pechou a xornada o concerto de Moon Cresta.

Quedan aínda por diante dúas xornadas de festa no mellor dos escenarios, a remodelada Praza do Calvario, recentemente inaugurada trala súa reforma integral. As casetas abrirán, tanto hoxe como mañá, ás 11.30 horas. Este mediodía haberá unha demostración culinaria en directo a cargo dos chefs Iván Méndez e Álex Iglesias e non faltará a sesión vermú, amenizada por Blues do País, onde maridalo viño con produtos autóctonos e música local.

Xa pola tarde é a quenda dos máis pequenos da casa, coa actuación do Mago Paco. Logo tocará o grupo de gaitas Airiños do Folón e á noite concerto con Broken Peach.

Hoxe, ao igual que onte, a feira pechará ás 2 da madrugada. Xa mañá domingo farao a medianoite.

A xornada dominical abrirase cos Xogos da Empatía. Na sesión vermú concerto lixeiro con Pandereteiras Tremelique e ao solpor concerto de Awen.

Son un total de nove as adegas participantes: Bodega Aforado, Altos de Torona, Lagar de Cervera, Lagar Pedregales, Quinta Couselo, Santiago Ruiz, Adegas Novás, Terras Gauda e Valmiñor.

Ademais, o Concello do Rosal pon de novo en marcha un servizo de autobús con dúas liñas con saídas dende A Guarda, Tomiño e Tui. O prezo é de 2 euros.