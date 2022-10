O servizo de ludoteca ofrecido de xeito gratuíto polo Concello do Porriño xa conta cos seus primeiros usuarios. Botou andar o pasado luns e estará en activo durante dous meses, ata o 30 de novembro.

Non é preciso inscrición previa. Dispón dunha capacidade diaria de 30 prazas, destinadas a nenos de entre 3 e 12 anos de familias porriñesas.

Funciona tódalas tardes, de luns a venres, en horario de 16.00 a 20.00 horas, nas instalacións do centro cultural municipal.

Trátase dunha iniciativa pioneira no Concello do Porriño, que pon en marcha por primeira vez unha ludoteca municipal gratuíta. Un proxecto que forma parte do “Plan corresponsables 2022” da Secretaría Xeral de Igualdade.

“Durante ese período de tempo desenvólvense actividades nun espazo común que lles permite relacionarse entre eles e compartir momentos de lecer, á vez que se traballan valores tales como o respecto e a solidariedade”, explica a concelleira de Igualdade, Carolina González. Na mesma liña, o alcalde Alejandro Lorenzo explicou que “queremos contribuír a mellorar a conciliación da vida persoal e laboral das familias do Porriño e á vez fomentar nos máis pequenos valores como a cooperación, igualdade e corresponsabilidade. Nese sentido traballamos e, dentro das nosas competencias, pretendemos impulsar medidas que poidan a curto/medio prazo consolidarse na vila”.