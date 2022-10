A Concellaría de Cultura do Concello de Baiona deseñou unha programación con motivo da celebración do día da Hispanidade, o vindeiro mércores 12 de outubro. Baixo o título de “Ritmos da Hispanidade” a vila mariñeira ten prevista a recepción de autoridades ás 17.45 horas na Praza do Concello, encabezada pola presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, e o alcalde Carlos Gómez, quen abrirá a quenda de intervencións ás 18.00 horas. Tras el falará o Decano do Corpo Consular Acreditado en Vigo e Honorable Cónsul de Polonia D. Juan M. Vieites Baptista de Sousa e pechará o acto Silva.

Ás 18.30 horas está prevista a representación da peza musical “O Barco”, unha viaxe biográfica dende Galicia a Arxentina a cargo do pianista galego-arxentino Juan Carlos Cambas e convidados. A modo de clausura, ás 19.30 horas, concerto “A viaxe” dende Arxentina a Galicia. A biografía de Juan Carlos Cambas, contada en primeira persoa, nunha viaxe integradora e enriquecedora a través do mellor da música de ambas beiras do Atlántico. O alcalde explica “que esta programación está deseñada para achegar a celebración da hispanidade a toda a cidadanía. O Concello de Baiona leva celebrando o acto 21 anos e había que darlle unha volta para que todo o pobo puidese participar deste evento”.