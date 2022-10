As rúas do centro urbano de Redondela serán o escenario do inicio do IX acto de conmemoración da Batalla de Rande, que neste 2022 celebra o seu 320 aniversario. Será o vindeiro sábado, día 15, a partir das 19.00 horas cando se reviva o combate naval acontecido en 1702 que enfrontou ás escuadras angloneerlandesa e hispanofrancesa.

Medio cento de actores e figurantes participan do desfile, protagonizando o vivido fai máis de tres séculos, coa representación da marcha en carruaxes cara a Madrid e que foron asaltados co obxectivo de roubar o cargamento valioso que transportaban, finalizando coa teatralización do fusilamento deses ladróns, na Alameda de Castealo. Isto será o preludio a unha fin de semana, 22 e 23 de otubro, chea de actividades na contorna do Museo de Meirande con máis desfiles, obras de teatro, obradoiros, visita guiada en barco e representacións dos momentos máis álxidos da batalla como son o desembarco, a descarga, o asalto á fortaleza e o afundimento. E como broche de ouro desta edición, Os Carunchos en concerto.