O Concello de Nigrán estreou esta semana a actividade deportiva municipal de ‘Marcha Nórdica’ como parte da súa oferta pública e coa totalidade das 40 prazas cubertas. O deporte foi incorporado por vez primeira á oferta do consistorio tras detectarse unha clara demanda por parte de persoas que participaron no proxecto do Centro de Saúde Val Miñor para baixar a hipertensión mediante esta modalidade de camiñata con bastóns. A actividade ten como punto de partida o Pavillón Municipal de Panxón e é impartida en dous grupos, martes pola mañá e xoves pola tarde, cunha duración dunha hora e guiados por un monitor especialista.

Como novidade este curso, o Concello tamén incorporou o adestramento funcional, para o que hai prazas dispoñibles. Este basease en realizar exercicios que se adaptan aos movementos naturais do corpo humano para traballar de forma global músculos e articulacións (unha das modalidaes máis populares é o crossfit).