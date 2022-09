Continúa no mes de setembro a iniciativa “Xoves na horta do Pousadouro” posta en marcha polo Concello de Redondela co obxectivo de dinamizar entre a veciñanza este espazo ecolóxico á vez que se introducen no mundo da horticultura natural, xerando un contacto directo cos produtos re-collidos e apreciando o autoconsumo sostible.

Para participar non é precisa inscrición previa, as persoas interesadas non terán máis que presentarse na finca do Pousadouro á hora de inicio da actividade, que se desenvolverá todos os xoves do mes, de 18.00 horas a 19.30 horas. É totalmente gratuíta e está dirixida por un educador ambiental.