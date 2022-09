O Concello de Salvaterra de Miño acollerá a fin de semana do sábado 17 e o domingo 18 de setembro unha nova edición da “Feira exposición internacional de Orquídeas”. Será a quinta edición e celebrarase como de costume no Parque Público da Canuda.

O horario para visitar e contemplar as numerosas variedades de orquídeas será de 11.00 a 20.00 horas, os dous días.

A feira comezará o sábado 17 ás 11.00 horas coa apertura oficial. Unha hora máis tarde, ás 12.00 horas, celebrarase a primeira conferencia titulada “Cultivos dos xéneros Cattleya e Laelia”.

Pola tarde, ás 18.00 horas, impartirase a conferencia “Cultivo do xénero Encyclia”. A ás 19.30 horas chegará o concerto en acústico de “Like a version”. A xornada pecharase ás 20.00 horas.

O domingo, 18 de setembro, ás 11.00 horas, será a apertura da feira-exposición das orquídeas. A as 12.30 horas, comezará a actuación musical do dúo “Alter nos”.

Pola tarde, ás 18.00 horas, iniciarase unha conferencia moi interesante titulada “Enfermidades das orquídeas: os fungos”. A as 19.30 horas, haberá un concerto de piano para todos os asisntes. A clausura desta prometedora quinta edición está prevista para as 20.00 horas.

Cultivo e coidados

Os admiradores da beleza das orquídeas teñen a oportunidade de ampliar os seus coñecementos nesta quinta feira internacional que visitarán numerosos veciños portugueses tamén.

Os que queiran introducirse no cultivo e coidado das orquídeas deben ter en conta que é unha variedade que require luz abundante pero sen sol directo, humidade ambiental por riba do 40%, temperatura mínima non inferior aos 9 ou 10ºC e máxima non superior aos 30 grados centígrados.

A temperatura idónea das orquídeas para que se manteñan fermosas está entre os 17 e os 23 graos.

Respecto á necesidade de auga que precisan, os regos deben permitir que o substrato seque parcialmente, evitando en todo caso o encharcamento.

Igualmente, a recomendación é que as plantas de orquídea estean colocadas en lugares de ventilación diaria, iso si, sen correntes de aire directo. Para o seu coidado, o máis axeitado é usar recipientes transparentes. Nunca empregar para elas terra vexetal e nutrilas con sustrato de boa drenaxe.