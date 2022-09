Con máis ritmo e ganas que nunca, e tralo éxito das edicións do 2018 e 2019, volve tralo parón pandémico, o Festival de Percusión Afrobrasileiro Apertuke, organizado pola Asociación de Percusionistas e Tamborileir@s APERTA coa colaboración do Concello de Nigrán e da Deputación de Pontevedra. A terceira edición deste evento celébrase hoxe e mañá no completo deportivo Dunas de Gaifar, en Panxón.

Durante dous días haberá concertos, batucadas, obradoiros de percusión, obradoiros infantís, pasarrúas, circo e animación de rúa. Tódalas actividades, agás o obradoiro de percusión, son de balde. No recinto haberá tamén barra, postos de comida e postos de artesanía. O obxectivo do Apertuke é ofrecer un evento próximo, igualitario, participativo, social, horizontal, aberto, educativo e respectuoso coas persoas e co medio ambiente. Hoxe pola mañá, Ana Morga coa colaboración de Myri López impartirá un obradoiro de percusión afrobrasileira, para o cal xa está pechada a inscrición. De xeito paralelo, e como novidade este ano, ofrécese un obradoiro de percusión con instrumentos reciclados dirixido a nenos a partir de 4 anos. Didier Díaz trae un obradoiro que crea e pon en escena un grupo de percusión usando unicamente materiais de reciclaxe, cubos, tubaxes, tixolas, latas, botellas... Poñendo en relevo a importancia de coidar o medio ambiente, conseguimos facer soar con elementos cotiáns ritmos afrolatinos como a conga ou a batucada. Pola tarde, a partir das 17.00 horas, será a quenda dos grupos de percusión coas actuacións das batucadas Bloquinho Aperta, Trópico de Grelos e Somdolilá, seguidas de Afroliada que ofrecerá un espectáculo que mestura tradición galega e ritmos africanos. Pajarito, presentará e animará a tarde cun espectáculo para pequenos e maiores e Barafunda traerá espazo de xogos e animación infantil coa proposta de tres obradoiros. Trala a cea, programada para as 21.30 horas, Rozadura abrirá as actuacións da noite cun repertorio variado de estilos entre o balkan, swing e folk con versións e temas propios. Shambaiala será a batucada que fará bailar a continuación e tras delas será a quenda de Tandub, grupo que trae dende Ourense un proxecto que fusiona a música tradicional Gnawa (Norte de Marrocos, Tánxer) con outros xéneros como o reggae, o drum&bass ou a electrónica. Lakenobaila DJ será a encargada de pechar a xornada e fará bailar aos asistentes ata quedar sen folgos. A programación continuará mañá domingo, a partir das 13.00 horas, cun gran pasarrúas que percorrerá o paseo de Panxón con tódolos participantes no obradoiro de hoxe. Toda a programación e información do festival está dispoñible na súa páxina web www.apertuke.com.