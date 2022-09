Rematadas as obras de mantemento, insonorización e renovación da academia de Música da Banda Artística de Arcade, celebrouse a inauguración deste espazo.

No acto non faltou a música, os festexos e as palabras do alcalde do Concello de Soutomaior, Agustín Reguera, que agradeceu a importantísima labor de tódolos integrantes da agrupación.