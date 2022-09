A oficina de turismo da Guarda beneficiarase da aposta que a Deputación de Pontevedra fai por implantar un modelo de oferta turística integral e dixitalizado na rede Info Rías Baixas, á que está adherida. Deste xeito, renovarase o modelo de atención ás persoas visitantes ao incorporar elementos dixitais ao abeiro do programa Tourist Inside, que conta con financiamento europeo. Instalarase unha pantalla de 55 polgadas que ofrecerá información aos visitantes a través da interconexión coa rede Info Rías Baixas e terá unha tableta na que se poderán realizar enquisas de satisfacción.

A dixitalización da oferta turística propagarase tamén polo municipio da Guarda coa colocación de 19 “beacons”, unhas balizas electrónicas que transmitirán información de interese aos móbiles das e dos visitantes a través da tecnoloxía bluetooth.

Máis de 5.000 visitantes

A Guarda acadou no que vai de ano a cifra de 5.018 visitantes, chegados na súa maior parte (64%) de diversos puntos do Estado entre os que destacan os turistas de Madrid, Araba ou Badaxoz. No que atinxe ao turismo estranxeiro (36%) detectouse unha maior presenza de visitantes de Alemaña, Estados Unidos ou Portugal.